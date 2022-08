Wyprawka szkolna 300+. Wciąż można składać wnioski!

Co to jest Dobry Start 300+?

Zeszyty, przybory do pisania, plecaki i inne pomoce naukowe. Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego rodzice mają zawsze spore wydatki. By odciążyć rodzinny budżet, można złożyć wniosek o dodatkowe pieniądze w ramach jednego z rządowych programów.

Co to jest Dobry Start 300+?

Kiedy złożyć wniosek o 300+ w 2022 roku?

Składanie wniosków rozpoczęło się już 1 lipca, jednak wciąż można ubiegać się o dodatkowe pieniądze. Czas na złożenie niezbędnych dokumentów jest bowiem aż do 30 listopada 2022 roku. Jeśli jednak zrobi się to do końca sierpnia, to 300 zł będzie wypłacone najpóźniej do końca września. Przekroczenie tego terminu może skutkować tym, że środki trafią na konto dopiero po dwóch miesiącach od złożenia wniosku.