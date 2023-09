Wyremontowany Blue Note znów zaprasza do swoich wnętrz! Zobacz zdjęcia klubu

– informują właściciele.

Współwłaścicielem klubu został Krzysztof Wawrzyniak. Meloman, absolwent Akademii Muzycznej, szef poznańskiej agencji koncertowej Good Taste Production – która stała się mecenasem klubu – ale przede wszystkim: miłośnik Blue Note, związany z nim od wielu lat.

– Choć klub przeszedł w ostatnim czasie wiele zmian, to nadal opiera się na tym samym fundamencie co wcześniej: miłości do muzyki. Wyremontowaliśmy wnętrze, uwspółcześniliśmy logo oraz stronę internetową i planujemy też odświeżyć repertuar. Sercem Blue Note niezmiennie pozostanie jazz, ale chcemy zapraszać również artystów, którzy działają dookoła tego gatunku i wniosą nową energię do klubu. Dlatego w najbliższym czasie pojawią się również koncerty z muzyką funk, groove czy soul