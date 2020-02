Wyremontują stary dworzec PKP w Poznaniu. Dla pasażerów ma być dostępny w 2023 roku

W 2013 r. zamknięto stary budynek dworca kolejowego Poznań Główny, jego funkcję przejął otwarty w 2012 r. obiekt, w którym mieści się m.in. galeria handlowa. Od tej chwili nowy dworzec znajdował się w ogniu krytyki ruchów miejskich, pasażerów, urbanistów, a w końcu władz Poznania, które uznają go za niefunkcjonalny i nieczytelny.

Generalny wykonawca miał zostać wyłoniony do marca 2020 r., a realizacja robót docelowo zakończy się do maja 2022 r. Ale i z tych zapowiedzi, jak się okazało, nic nie wynikało, bowiem projekt nie spełniał wymagań miejskiego konserwatora zabytków.

Teraz sytuacja ma się zmienić. W środę w urzędzie wojewódzkim przedstawiciele PKP S.A podpisały z władzami Poznania list intencyjny, który przewiduje modernizację starego dworca Poznań Główny. To przede wszystkim efekt starań i kampanijnych zobowiązań minister rozwoju i poznańskiej posłanki Jadwigi Emilewicz, która w ubiegłym roku zainicjowała „okrągły stół” w sprawie przyszłości dworca.