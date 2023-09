Wystartowały zapisy na XXXII Uliczny Bieg o Lampkę Górniczą w Koninie

Ulicami w centrum Konina ponownie pobiegną w tym roku uczestnicy Biegu o Lampkę Górniczą.Impreza odbędzie się 3 grudnia. Zapisy do biegu już ruszyły..Głównym organizatorem wydarzenia, tradycyjnie jak w latach ubiegłych będzie Klub Biegacza Aktywni Konin, natomiast rolę dyrektora biegu od tego roku weźmie na siebie Tomasz Andrzejczak. Zawodnicy będą mieć do wyboru dwa dystanse. Bieg na dystansie 10km, który posiada atest PZLA, oraz 5km marsz Nordic Walking. Przewidujemy, że na starcie obu dystansów pojawi się około 300 uczestników.

Wpisowe do 5 października wynosi tylko 40zł bez względu na dystans. Dlatego zachęcamy do zapisów już dziś. Dodatkowo, chcąc zrobić ukłon dla młodzieży z Konina oraz nieco starszych biegaczy po 65 roku życia, uznaliśmy, że dla nich wpisowe będzie wynosiło jedynie 20zł. Uważamy, że tak po prostu trzeba. Trzeba zachęcać młodzież w dzisiejszych czasach do ruchu- to priorytet, tak samo ważny jak utrzymanie aktywności fizycznej po 65 roku życia.

Podczas naszego biegu będą również prowadzone klasyfikacje wiekowe, to też jest element, który nieco zwiększa rywalizację. Nie trzeba wygrać całego biegu, by być najlepszym w swojej kategorii wiekowej, a tę standardowo rozdzielamy jeszcze według płci. Dlatego o rywalizację jesteśmy spokojni, na pewno każdy będzie miał o co walczyć do ostatnich metrów.