Wystawa Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu: „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”

„Powstanie Wielkopolskie 1918-1919”

Polacy w wyniku powstania wyzwolili Poznań, 6 stycznia 1919 roku, a do połowy stycznia, większą część Wielkopolski. Ich zdobycze potwierdził rozejm w Trewirze, który miał miejsce 16 lutego 1919 r. Zwycięstwo ostatecznie zostało zatwierdzone 28 czerwca 1919 r., kiedy to został przypieczętowany traktat wersalski. Do Polski wróciła niemal cała Wielkopolska.