"Wystawa Sztuki Afrykańskiej" w Palmiarni Poznańskiej. Malarstwo afrykańskie w stylu Tingatinga. Zobacz zdjęcia!

Wśród eksponatów wystawione zostały rytualne maski i malarstwo afrykańskie w stylu Tingatinga. Prezentowane rzeźby afrykańskie pochodzą m.in. z Malawi, Zambii, Mozambiku, Tanzanii czy Ugandy.

Z okazji ferii zimowych (od 17 do 30 stycznia), wydłużony zostaje czas otwarcia palmiarni. Od teraz będzie otwarta od poniedziałku do niedzieli od godziny 9 do 17.

Zobacz wyjątkową wystawę w Palmiarni Poznańskiej: