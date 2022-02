Wystawa "Vilhelm Hammershøi. Światło i cisza". 45 prac niezwykłego malarza. Wystawa w Muzeum Narodowym w Poznaniu tylko do niedzieli!

To już ostatnie dni! Tylko do niedzieli oglądać można w Muzeum Narodowym w Poznaniu wystawę „Światło i cisza”. Poświęconą twórczości duńskiego malarza Vilhelma Hammershøia. To pierwsza w Polsce i Europie Środkowej prezentacja jego dział, które charakteryzują się ukazywaniem ciszy i grą światła. Wstęp na wystawę kosztuje 15 zł. Czynna jest w godz. od 10 do 20, w niedzielę do 17. Przygotowania do tego wydarzenia trwały trzy lata, wypożyczono 45 prac skandynawskiego malarza z pięciu różnych krajów. To największe tego typu przedsięwzięcie Muzeum Narodowego w Poznaniu. Zobacz zdjęcia z wnętrza w naszej galerii --->

Waldemar Wylegalski