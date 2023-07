Wysyp zamkniętych kąpielisk w Wielkopolsce. W jakich jeziorach aktualnie nie można się kąpać? Sinice atakują

Jeziora w Wielkopolsce w czołówce najbrudniejszych jezior w Polsce. Zamknięte kąpieliska w Wielkopolsce

Najgorętsze dni lata można spędzić nad jeziorem, gdzie znajdzie się nie tylko ochłodę i ulgę, ale również zajęcie na długie godziny dla dzieci. Niestety w Wielkopolsce coraz więcej kąpielisk zostaje zamkniętych przez Główny Inspektorat Sanitarny. Na ten moment mamy zamknięte aż 6 kąpielisk, w których woda jest nieprzydatna do kąpieli.

Zamknięte kąpieliska w Wielkopolsce:

Kąpieliska w Rogoźnie

Jezioro Rogozińskie to jedno z najbardziej problemowych jezior w Wielkopolsce. Jest ono stosunkowo płytkie oraz przepływowe, co czyni ten zbiornik niezwykle trudnym do rekultywacji.