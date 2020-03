Wzmocnić edukację w Europie

Pod takim hasłem odbyło się w dniach od 3 do 8 lutego 2020 r. międzynarodowe forum eksperckie, w którym udział wzięli przedstawiciele aż z 3 kontynentów i 7 państw. Wśród nich byli przedstawiciele z Niemiec, Holandii, Gruzji, Armenii, Maroko, Rosji, Indii.__Wydarzenie zgromadziło ponad 470 osób.

Pomysłodawcą wydarzenia była poznanianka pani Magdalena Antoniewicz - prezes Polskiej Akademii Rozwoju, która w Niemczech pełni rolę Koordynatora ds. Partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia na Wielkopolskę.

- Skąd pomysł, aby rozmawiać o wzmocnieniu edukacji w Europie w towarzystwie ekspertów z innych kontynentów?

- Odpowiedź jest prosta: „Dla wzmocnienia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, bezpieczeństwa i pokoju na Świecie!” Z perspektywy europejskiej zależało nam na stworzeniu sieci kontaktów osób zainteresowanych realizacją w praktyce projektów wielokulturowych, poznaniem najlepszych rozwiązań w zakresie edukacji, w szczególności w zakresie rozwoju szkolnictwa zawodowego, nowoczesnych technologii i komunikacji. Od 12 lat zajmuję się również organizacją projektów w partnerstwie: Europa-Afryka-Azja. Miałam możliwość obserwowania warunków, w jakich przygotowywany i realizowany jest tam proces nauczania. W związku z faktem, że od kilku lat obserwujemy nieustanne przemieszczanie się młodych ludzi szukających najlepszych miejsc do rozwoju i nauki postanowiliśmy podzielić się wiedzą oraz zaprezentować najlepsze przykłady działań ekspertom spoza Europy. Naszym celem było pokazanie im sposobów, które mogą wzmocnić systemy edukacji. Chcielibyśmy, aby mogli tworzyć takie rozwiązania, które umożliwią młodym ludziom zdobywanie doświadczenia i rozwoju w pierwszej kolejności w ich państwach, miastach. Oczywiście równocześnie przedstawialiśmy także programy do wzmacniania edukacji pozaformalnej, w tym do organizacji wymian międzynarodowych, spotkań wielokulturowych, staży i praktyk za granicą.

- Forum zostało zorganizowane w 4 miastach i zgromadziło wielu odbiorców. Kto był partnerem tego wydarzenia?

- Liczne warsztaty, prezentacje, wizyty studyjne zostały zorganizowane w Poznaniu, Gnieźnie, Jankowicach i Tarnowie Podgórnym. Współorganizatorami wydarzenia byli: niemieckie Stowarzyszenie Zamek Trebnitz- Centrum Kształcenia i Spotkań, Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Gmina Tarnowo Podgórne, Wielkopolskie Kuratorium Oświaty, Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym, Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznania, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwesytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Wsparcia Rezmiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, Pałac w Jankowicach, Termy Tarnowskie, Polska Akademia Rozwoju, markokańskie stowarzyszenie DYME. Forum współfinansowane było m.in. przez PolskoNiemiecką Współpracę Młodzieży.

- Czy udało się Państwu doprowadzić do dialogu między praktykami a osobami odpowiedzialnymi za edukację będącymi reprezentantami administracji?

- Tak, to było wyjątkowe wydarzenie, które stworzyło przestrzeń do dyskusji i zaplanowania dalszych wspólnych działań. Możemy mówić o kilku sukcesach, ale chciałabym wspomnieć teraz te najważniejsze, moim zdaniem, z perspektywy korzyści dla uczniów i nauczycieli. Dzięki prezentacji pani Pauliny Antoniewicz - wiceprzewodniczącej Młodzieżowej Rady Miasta Poznania na temat działalności Rady oraz cennych wskazówek udzielonych przez pana Wiesława Banasia- wicedyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Poznania zarówno przedstawiciel Maroko z Ministerstwa Edukacji z miasta Al Hoceima pan Said el Khattabi oraz pani Renata Rasińska - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Gnieźnie zapowiedzieli podjęcie decyzji o powołaniu takiej rady w wyżej wymienionych miastach.

W Pałacu w Jankowicach uczestnicy mieli możliwość porozmawiania z panią Dorotą Kinal- dyrektorką Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz z panią Aleksandrą Kuź pełniącą rolę Wielkopolskiego Wicekuratora Oświaty. Wśród prelegentów znaleźli się również pan Abdesamad Abakkouy- prezes marokańskiego stowarzyszenia DYME. Opowiedział, w jaki sposób nauczyciele mogą łączyć edukację formalną z pozaformalną. Wolontariusz z Rosji pan Semen Nikorich przedstawił, w jaki sposób można wziąć udział w projekcie wolontariatu długoterminowego za granicą. Koornadator projektów wielokulturowych z Gruzji pan Irakli Asanishvili opowiedział, dlaczego warto brać udział w projekach międzynarodowych i przedstawił konkretne projekty wymian polsko-niemiecko-gruzińskim, w którym organizację mogą włączyć się uczestnicy forum.

- Jak forum zostało ocenione przez uczestników?

Młodzieży najbardziej spodobały się warsztaty kulturoznawcze przeprowadzone przez pana Vishala Sharmę - przedsiębiorcę z Indii oraz pana Gurgena Safaryana- mówcę motywacyjnego i lidera projektów międzynarodowych z Holandii.

Nauczycielom spodobały się warsztaty na temat animacji językowej i modelowego projektu organizacji staży dla studentów pielęgniarstwa przeprowadzone przez pana Abdelhafida Catruat - Pełnomocnika ds. Młodzieży z niemieckiego miasta Syke.

Bardzo ciekawe wystąpienie i warsztaty zatytuowane „Wielokulturowość w szkole” przeprowadziła pani dr Izabela Czerniejewska z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Uczestnicy wysoko ocenili również wystąpnienie pana dr Maciej Magiery z Wydziału Nauk Politycznych i Dzienniekarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt.: „Procedury postępowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego w szkole” oraz wykad pod tytułem: „Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych na terenie Gminy Tranowo Podgórne” wygłoszony przez pana Artura Szeląga, Komendanta Straży Gminnej w Tarnowie Podgórnym.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty przeprowadzone przeze mnie i panią Małgorzatę Kaczmarek z Polskiej Akademii Rozwoju pt.: „Organizacja wymian międzynarodowych od A do Z”.

- Czy planowana jest następna edycja forum?

- Zapowiedź organizacji kolejnych spotkań jest najlepszą odpowiedzią na to pytanie. To oznacza, że uczestnicy dostrzegają potrzebę brania udziału w naszych wydarzeniach.

Przytoczę słowa pani dr Magdaleny Gawrónskiej-Garstki współorganizatorki forum: „Osiągnęliśmy cel, którym było stworzenie przestrzeni do wielokulturowego spotkania i rozmowy na temat różnorodnego spojrzenia na zagadnienie bezpieczeństwa. Stworzyliśmy w gminie Tarnowo Podgórne interesującą poznawczo płaszczyznę do wymiany wiedzy, do stawiania trudnych pytań i poszukiwania odpowiedzi. W centrum naszych zainteresowań było bezpieczeństwo informacyjne, psychologiczne, ekonomiczne, prawne, ale także humianistyczno-cywilizacyjne. Już dziś rozpoczynam pracę nad kolejną edycją!”

- Jakie plany na przyszłość?

- Chciałabym, aby zwiększona została liczba realizowanych wymian, spotkań wielokulturowych dla dzieci i młodzieży oraz ilość międzynarodowych konferencji, staży, praktyk. W związku z tym w maju powstanie specjalna strona internetowa www.wymianymiedzynarodowe.pl na której prezentować będziemy projekty oraz dostępne będą fragmenty książki na temat organizacji spotkań międzynarodowych.

Dla nauczycieli wartościowe spotkanie przygotowało stowarzyszenie Zamek Trebnitz- Centrum Kształcenia i Spotkań, które od 19 lat organizuje polsko-niemieckie forum na rzecz wzmacniania edukacji w szczególności kształcenia zawodowego. Bardzo ciekawą ofertę można znaleźć na stronie www.schloss-trebnitz.de.

- Zamek Trebnitz pełni również rolę Pełnomocnika ds. Parnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia na Wielkopolskę. W jaki sposób wspierają Państwo rozwój edukacji?

- Zgadza się. Stowaryszenie pełni tę rolę od roku 2016 reprezentując Kraj Związkowy Brandenburgia w Wielkopolsce. W celu wzmocnienia współpracy polsko-niemieckiej prowadzimy dwa biura. Jedno znajduje się w Niemczech w Zamku Trebnitz a drugie w Poznaniu w Centrum Kultury ZAMEK. Mam przyjemność pełnić rolę Koordynatora Pełnomocnika od samego początku powołania go na tę funkcję. Odpowiadam za organizację brandenbursko-wielkoplskiej współpracy w obszarach: administracji, społeczeństwa obywatelskiego i kultury. Zamek Trebnitz jest ośrodkiem edukacji pozaformalnej dla dzieci i młodzieży oraz jednostką kształcenia dla dorosłych. Wspólnie z panem Dariusem Müllerem- dyrektorem Zamku oraz jego pracownikami organizujemy wymiany międzynarodowe, warsztaty i szkolenia edukacyjne, konferencje, plenery i rezydencje artystyczne. Nasze działania związane są z takimi tematami jak: współpraca transgraniczna, edukacja obywatelska i kulturowa.

- Podobno Brandenburgia wprowadza projekt wsparcia nauki języka polskiego i promocji kultury polskiej w Niemczech. Jakie konkretne działania są zaplanowane i kto je koordynuje?

- Zgadza się. Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Sportu, Kancelaria Sekretarza Stanu i Ministerstwo Europy Brandenburgii pracują obecnie nad koncepcją wsparcia nauki języka polskiego w Kraju Związkowym Brandenburgia. Powołane zostały 3 zespoły robocze. Jeden z nich zajmuje się opracowaniem koncepcji wspierania nauki języka polskiego jako języka obcego. Zadaniem drugiego zespołu jest opracowanie konkursów wspierających naukę języka polskiego i zainteresowanie kulturą Polski. Trzecia grupa pracuje nad realizacją „Tygodnia Polskiego”. Uczestniczę w pracach wszystkich zespołów i mam nadzieję, że Brandenburgia skorzysta również z kilku pomysłów, które zostały zrealizowane przez Miasto Poznań. Były to między innymi: przygotowanie filmu promującego naukę języka niemieckiego, kampania w środkach komunikacji miejskiej ukazująca podobieństwo językowe,

warsztaty kulturoznawczo-językowe prowadzone w szkołach przez wolontariuszy z Niemiec.

Ważnym etapem było spotkanie pana Reinera Kneifel-Haverkampa- dyrektrora Departamentu Europejskiego z Ministerstwa Finansów i Europy Brandenburgii podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich z przedstawicielami polskich organizacji, które będą wspierać realizację działań w Niemczech. Bezpośrednie rozmowy na stoiskach targowych z nowymi partnerami społecznymi umożliwiły nam powiększenie listy pomysłów dotyczących promocji kultury Polski w Brandenburgii.

Cieszę się bardzo, że Młodzieżowa Rada Miasta Poznania przyjęła z wielkim entuzjazmem moją propozycję organizacji w szkołach zbiórki polskich książek, które przekażemy dzieciom i młodzieży z Brandenburgii.

- Podobno pisze Pani książkę pt.: „Wymiany międzynarodowe od A do Z”?

- Tak, od wielu lat dzielę się moją wiedzą i umiejętnościami z innymi osobami ale nadszedł czas na zebranie wiadomości i ich opublikowanie. Chciałabym również poza książką drukowaną i e-bookiem przygotować dla organizatorów wymian międzynarodowych kursy stacjonarne i on-line.

- Jaka jest recepta na udaną międzynarodową konferencję?

- Przede wszystkim współorganizacja wydarzenia z ludźmi z pasją.

- Brzmi tajemniczo. Czy na ten temat też powstanie książka?

- Tak, czyta Pani w moich myślach. Zanim to jednak nastąpi zapraszam do śledzenia strony Polskiej Akademii Rozwoju: www.parteam.eu.

- Dziękuję za rozmowę.

- Dziękuję również.