Wzrosła liczba pasażerów na poznańskiej Ławicy. Lotnisko idzie na rekord! W 2020 roku ma być obsłużonych ponad 2,6 mln osób

W całym 2020 roku władze Ławicy planują obsłużyć na poznańskim ponad 2,62 mln pasażerów. Gdyby tak się stało, byłby to najlepszy wynik w historii poznańskiego lotniska. Do tej pory najwięcej pasażerów (2,47 mln) obsłużono w 2018 roku. Z kolei w 2019 roku z Ławicy skorzystało 2,37 mln osób.

Przypomnijmy, że na przełomie marca i kwietnia 2020 roku Ryanair uruchomi cztery połączenia z Poznania do Lwowa (Ukraina), Podgoricy (Czarnogóra) i Pafos (Cypr). Ponadto latem powrócą loty do Rzymu, Barcelony, Aten, Korfu czy Zadaru.

To jednak nie są jedyne nowe połączenia, które wystartują z poznańskiego lotniska. Wiosną tego roku do Poznania, po kilkuletniej przerwie, powróci linia Norwegian, która zaoferuje loty do Oslo (główne lotnisko) oraz Kopenhagi. Do tego dochodzi także dodatkowy lot w poniedziałki między Poznaniem a Frankfurtem, który będzie obsługiwała Lufthansa. Dzięki temu w poniedziałki pasażerowie będą mieli do dyspozycji cztery loty między Poznaniem a Frankfurtem.

