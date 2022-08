X Dni Twierdzy Poznań już w weekend. Zwiedzisz forty, schrony i muzea, a także wnętrza ronda Kaponiera! [PROGRAM] Maciej Szymkowiak

X Dni Twierdzy to jedno z najpopularniejszych imprez plenerowych w Poznaniu. Na mapie znajduje się około 20 miejsc, które są wówczas udostępniane, a kilka tysięcy mieszkańców ogląda dawne obiekty fortyfikacyjne, gdyż to właśnie one cieszą się największym zainteresowaniem. Odbędą się od 27 do 28 sierpnia.