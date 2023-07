XIX Marsz Równości wyruszył spod CK Zamek. Tysiące osób przeszło ulicami Poznania

Takie wydarzenie zaplanowano również w Poznaniu, gdzie już po raz 19. ulicami stolicy Wielkopolski przeszły osoby, dla których ważne są równość, akceptacja i wolność. Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem prezydenta Poznania.

- Dziękuję, że jesteście - te słowa Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, skierował w liście do uczestników marszu. - Bardzo mnie cieszy to, że co roku tak licznie gromadzicie się na marszu, że pokazujecie radosne i kolorowe oblicze Poznania. Bo nasze miasto, właśnie dzięki Wam - mieszkańcom i mieszkankom - jest różnorodne, wielobarwne i otwarte. Przez ostatnie lata, od chwili, gdy w 2015 roku, jako pierwszy prezydent miasta w Polsce wziąłem udział w marszu równości, Poznań bardzo się zmienił. Ale nie tylko - w nasze ślady poszło wiele polskich miast. Zmieniając Poznań, stopniowo zmienialiście Polskę. I mam nadzieję, że drogą w kierunku państwa bardziej tolerancyjnego, różnorodnego, otwartego, a więc i bardziej przyjaznego dla wszystkich obywatelek i obywateli, będziemy dalej wspólnie podążać.