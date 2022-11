XLVIII Ogólnopolska Giełda Minerałów, Muszli i Wyrobów Jubilerskich znów w Poznaniu. Minerały, muszle, biżuteria z całej Polski

Ogólnopolska Giełda Minerałów, Muszli i Wyrobów Jubilerskich w Poznaniu

- Fenomenalne barwy, niesamowite kształty i pochodzenie – to atuty wystawianych eksponatów, minerałów oraz muszli. Czy to martwa natura? Szum gorącego morza, dźwięki groźnego oceanu zaklęte nawet w najmniejszej muszelce są dobitnym zaprzeczeniem. Morze jest zawsze żywe, nawet wtedy, gdy pozostaje tylko jego ciche wołanie…

Kamienie naturalne, muszle, minerały i biżuteria od wystawców z całej Polski. 19 i 20 listopada odbędzie się kolejna edycja Ogólnopolskiej Giełdy Minerałów, Muszli i Wyrobów Jubilerskich. Wydarzenie zostanie zorganizowane w hali sportowej Prywatnej Szkoły Podstawowej Gaudium Et Studium, przy ul. Św. Michała 50 w Poznaniu, przy Giełdzie Antyków na Michała.

Wydarzenie odbędzie się w sobotę, w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w niedzielę, w godzinach od 10:00 do 17:00 w hali sportowej Prywatnej Szkoły Podstawowej Gaudium Et Studium, przy ul. Św. Michała 50 w Poznaniu, przy Giełdzie Antyków na Michała, którą będzie można przy okazji odwiedzić.