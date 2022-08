XXIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych w Poznaniu. Przyjedzie 700 profesorów z 70 krajów

Po raz drugi kongres odbędzie się w Polsce. Jest to najważniejsze spotkanie historyków z całego świata. Do Poznania przyjedzie blisko 700 historyków z 70 krajów. Po raz pierwszy w historii do organizacji wykorzystano nowoczesną technikę, która pozwoli trafić do wielu odbiorców na całym świecie.

Podczas kongresu po raz trzeci zostanie przyznana International ICHS History Prize, zwana historycznym noblem. Otrzyma ją profesor Sanyaj Subrahmanyam specjalista historii gospodarczej z uniwersytetu w Delhi, a następnie w Oxfordzie, kalifornijskim uniwersytecie w Los Angeles oraz College de France, który wyróżnił się w dziedzinie historii dzięki swoim badaniom, publikacjom i wniósł znaczny wkład w rozwój wiedzy historycznej. Tradycyjnie kongresowi towarzyszyć będą również Międzynarodowe Targi Książki Historycznej.