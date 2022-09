Z jego żartów śmieją się tłumy! Matuesz Socha w Poznaniu. Znany komik i stand-uper z programem „Ile można?”

- Na scenę wypędzili mnie moi koledzy z pracy w banku. Do dzisiaj nie wiem czy mnie wspierali czy mieli dosyć. To był najlepszy ruch jaki w życiu zrobiłem, dzięki niemu, mogę dzisiaj docierać do setek tysięcy z Was i Was bawić. Przez długi czas sam sobie byłem managerem i stworzyłem kilka projektów komediowych, z których najbardziej znanym dla Was może być Nowe Rozdanie. Mało rzeczy w życiu daje taką satysfakcję, jak poczucie, że kiedy opowiadam ze sceny swoje osobiste historie, to wielu z Was się z nimi identyfikuje