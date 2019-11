Z Poznania będą latać samoloty na Cypr! Nowe połączenie lotnicze uruchomi Ryanair

Ostatnie dni to dobre wieści dla poznańskiego lotniska. Dwa dni temu, 11 listopada, norweska linia lotnicza Norwegian ogłosiła bowiem, że wiosną przyszłego roku uruchomi połączenia lotnicze z Poznania do Kopenhagi oraz na główne lotnisko w Oslo. To powrót Norwegiana do Poznania po prawie 10 latach jego nieobecności.

Od 1 kwietnia przyszłego roku będzie można latać samolotami tego przewoźnika na główne lotnisko w Oslo - Gardermoen. Kursy pojawią się w środy oraz piątki. Z kolei rejsy do Kopenhagi wystartują ostatniego dnia marca. Będą one realizowane dwa razy w tygodniu - we wtorki i soboty.

Oprócz tego kilka nowych połączeń zostało także uruchomionych w tym roku. Ze stolicy Wielkopolski pojawiły się loty do Paryża Beuvais, Budapesztu, greckiej Kawali (sezonowo na wakacje), Odessy, Charkowa, (oba miasta w Ukrainie), Zadaru (Chorwacja), Sztokholmu (Szwecja), Cork (Irlandia) oraz Rzymu (Włochy).