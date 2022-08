Z Poznania na egzotyczne wakacje. Dokąd wylecimy w sierpniu?

Bilety na loty można kupować tak naprawdę aż do ostatniej chwili. Bardzo często się wówczas zdarzają dobre okazje do zaoszczędzenia dużej sumy pieniędzy. Na takie trzeba jednak polować. Jeżeli zdecydujemy się na zorganizowanie urlopu w jakimś miejscu za granicą, warto odwiedzić różne portale internetowe, które pomagają wyszukiwać promocyjne oferty.

W 2020 i 2021 roku królowały kierunki egzotyczne. Było to jednak spowodowane niejako przymusem wynikającym z licznych ograniczeń w podróżowaniu. Wtedy też celami podróży stawały się m.in. Dominikana, Kostaryka czy Meksyk. Obecnie w zasadzie wszystkie państwa są już otwarte na przyjęcie turystów. Wśród turystycznych trendów w tym roku króluje za to Bułgaria, Egipt, Grecja i Turcja. Nie są to jednak najtańsze opcje.

Lato się kończy, ale to nie powód, by rezygnować z możliwości odbycia ciekawej wycieczki. Z lotniska w Poznaniu, jeszcze w sierpniu, można się udać w wiele miejsc zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Opcje cenowo wyglądają bardzo różnorodnie, nie brakuje jednak takich, które będą stosunkowo niedrogie.

Podczas urlopu wiele osób poszukuje przede wszystkim słońca, dlatego też dużą popularnością cieszą się tzw. ciepłe kraje. Z poznańskiej Ławicy możemy wylecieć między innymi do Jordanii, a dokładniej do miejscowości Zizya, położonej około 30 kilometrów od stolicy, albo do Hiszpanii. Do tego kraju odlatują samoloty aż do dwóch miejsc: Palmy, stolicy i największego miasto Balearów oraz wyspy Majorka, lub na jedną z najbardziej znanych wysp: Gran Canarie.