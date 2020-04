Za papierosy zapłacimy więcej. Palacze ostrzegają, że wkrótce mogą kosztować nawet 60 zł!

Płyny do papierosów elektronicznych zostaną opodatkowane efektywną stawką akcyzy od 1 lipca 2020 roku.

Zarazem rząd przyznaje, że na zmianach budżet ma zyskać w 2020 r. 1,7 mld zł.

PiS: wzrost akcyz na papierosy i alkohole to troska o zdrowie Polaków, lecz nie przeczymy, że podbuduje budżet. Opozycja: nie przeczymy, że wzrost akcyz niektórym wyjdzie na zdrowie, lecz głównie ma łatać budżet.

Czy 60 zł za paczkę odstraszy palaczy

„Dziennik Gazeta Prawna” podaje, że do 2028 roku akcyza wzrośnie do 70 proc. ceny papierosów. Z kolei „Fakt” cytuje wyliczenia ekspertów z branży tytoniowej, że po doliczeniu VAT-u cena paczki skoczy do 60 zł.