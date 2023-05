"Za szybcy, za wściekli" na ulicach Poznania. Mieszkańcy mają dość hałasu. Policja jest bezsilna?

– relacjonuje pani Kasia, mieszkanka centrum Poznania.

- To znaczy, że wyścig zaraz się zacznie. Kierowcy często szykują auta na ulicy Mostowej, gdzie mieszkam. Nie próbują nawet udawać, że przyjechali w innym celu. Policja wydaje się sprawą zupełnie niezainteresowana. Nawet gdy policjanci się pojawią to nie reagują w żaden sposób. Hałas jest straszliwy, a roznoszący się po całej okolicy smród palonej gumy sprawia, że zwłaszcza wiosną i latem trudno to wytrzymać