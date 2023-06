Zabawa i wypoczynek w Szczyrku. Poznaj najciekawsze atrakcje na lato 2023

Szczyrk to idealne miejsce na letni wypoczynek z dala od tłumów. Oferuje piękne szlaki turystyczne, urokliwe sanktuaria, ciekawe miejsca do spacerów i wiele innych atrakcji. To doskonała destynacja dla miłośników przyrody, aktywnego wypoczynku i kultury.

mariusz_prusaczyk/123rf.com/zdjęcie ilustracyjne