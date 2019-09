„zaBIEGaj o FUNdusze” w ostatnią sobotę września

„ZaBIEGaj o FUNdusze” to jedno z ważniejszych wydarzeń sportowo – rekreacyjnych odbywających się na przełomie lata i jesieni w Poznaniu. Powodów jest przynajmniej kilka. Ta impreza to połączenie przyjemnego z pożytecznym. Z jednej strony można poćwiczyć z profesjonalnymi trenerami i wystartować w biegu wokół Jeziora Maltańskiego na dystansie 5 400 metrów (jedno okrążenie) lub na 10 800 metrów (dwa okrążenia). Wspólny start o godz. 11. Każdy, kto go ukończy, otrzyma medal, a zwycięzcy mogą liczyć na nagrody rzeczowe.

Z drugiej strony organizatorzy przygotują konkursy wiedzy o funduszach unijnych, a konsultanci urzędu marszałkowskiego, ale także innych instytucji pośredniczących w udzielaniu dotacji, odpowiedzą na wszystkie pytania, dotyczące możliwości uzyskania unijnego dofinansowania. Nie zabraknie również tych, którzy dotację już zdobyli. Oni opowiedzą o swoich projektach oraz przedstawią ich efekty.