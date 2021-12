Zabójstwo 3-letniej Zuzi przy ul. Winklera w Poznaniu. Magdalena C. stanie przed sądem. Jest akt oskarżenia

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu skierowała w dniu 30 grudnia 2021 roku akt oskarżenia przeciwko Magdalenie C., której zarzucono popełnienie zbrodni z art. 148 § 2 pkt 1 i 3 k. - RED. - zabójstwo w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie

- czytamy w komunikacie prokuratury.

Do zdarzenia doszło 4 maja tego roku w kamienicy przy ul. Winklera w Poznaniu. 26-letnia Magdalena C. zadała swojej córce co najmniej trzy ciosy nożem. Dziecko z głęboką rana serca trafiło do szpitala, gdzie zmarło na stole operacyjnym.

Matka 3-letniej Zuzi usłyszała zarzut zabójstwa. Przyznała się do popełnienia czynu, ale nie do winy i złożyła obszerne zeznania. Wyjaśniła śledczym, że zrobiła to ze względu na trudną sytuację finansową. Kobieta po wszystkim planowała odebrać życie również sobie, czego jednak nie zrobiła.