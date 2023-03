Zabójstwo Fabiana Zydora. Podejrzani zostali zatrzymani. To przełom w sprawie

Policjanci z KWP w Poznaniu w ubiegłym tygodniu, w uzgodnieniu z prokuratorami z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu zatrzymali trzech mężczyzn. Są oni podejrzani o to, że w październiku 2016 roku w miejscowości Tarnowa koło Wrześni dokonali zabójstwa Fabiana Zydora. Jego ciało w celu ukrycia śladów zbrodni zostało ukryte.

Nad sprawą przez ostatnie trzy lata pracowali policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP w Poznaniu. Zebrane materiały dowodowe pozwoliły wytypować podejrzanych. Okazało się, że to mieszkańcy miejscowości Pyzdry znajdującej się niedaleko Tarnowej.

- Z zebranych informacji wynika, że młodzi wówczas mężczyźni 30 października 2016 r. przyjechali do Tarnowej i szukali Fabiana. To oni późnym wieczorem dobijali się do bramy posesji, gdzie mieszkał Fabian. Poszli potem do centrum wsi, gdzie natknęli się na Fabiana wracającego do domu. Chwilę wcześniej wyszedł z domu znajomego, z imprezy. Został przez sprawców napadnięty i zamordowany. Wywieźli go z Tarnowej samochodem. Dla zatarcia śladów zbrodni ciało ukryli