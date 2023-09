Zabójstwo pod Złotowem. Zatrzymano podejrzanego. To były mąż zamordowanej 71-latki

Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o zabójstwo 71-letniej kobiety pod Złotem. To 85-letni mieszkaniec województwa opolskiego. Były mąż kobiety.

Ludzie byli przerażeni tą zbrodnią

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło w niewielkiej miejscowości w powiecie złotowskim. W części, gdzie wybudowane są domy jednorodzinne. Okolica jest spokojna. Tym bardziej mieszkańców przeraził fakt, że doszło w ich sąsiedztwie do zbrodni. Pytani przez nas wczoraj o 71-letnią kobietę - ofiarę zabójstwa mówili, że mieszkała samotnie. Wskazywali, że była osobą pogodną, kontaktową, niekonfliktową. Aktywnie uczestniczyła w życiu wsi. Tragiczne zdarzenie, do którego doszło w miejscowości wywołało strach - ludzie bali się wychodzić z domów.