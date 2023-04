Zabytki w Wielkopolsce, które warto zobaczyć. Niektóre znasz, inne cię zaskoczą. Sprawdź, co ciekawego można zobaczyć w Wielkopolsce

Poznaj bliżej Kopalnie Soli w Kłodawie[/a]

Kopalnia soli w Kłodawie, to niezwykle miejsce. To największa i najgłębsza kopalnia soli w Polsce. Jest również niezwykła ze względu na fakt, iż jest to jedyna kopalnia w Europie, gdzie wydobywana jest sól różowa. Najstarsza część kopalni jest wpisana do rejestru zabytków. Już teraz zachęcamy was to odwiedzenia najgłębsza w Polsce trasy turystycznej, która znajduje się 600 metrów pod ziemią!