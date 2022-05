Zabytkowe autobusy i tramwaje ponownie wyjadą na swoje trasy w Poznaniu. Zaplanuj z nimi weekend!

- Zgodnie z harmonogramem, na trasę linii turystycznej 0 wyjadą: w sobotę - skład 105N, a w niedzielę - skład 4N1+ND (tramwaj 4N1 należy do MPK S.A. w Krakowie, które na ten sezon udostępniło pojazd na poznańskie linie turystyczne) - informuje poznańskie MPK. - Do obsługi linii 100 zaplanowane zostały: na sobotę – autobusy DAF i Man, a na niedzielę – Jelcz PR 110 i Man. Natomiast na linii 102, która funkcjonuje tylko w soboty, kursować będzie – tradycyjnie już - Jelcz RTO, czyli „ogórek”.

Miłośnicy wąskotorówek mogą za to przyjechać nad Maltę: od środy do niedzieli kursuje Kolejka Parkowa Maltanka: w dni robocze – co godzinę, a w weekendy – co 30 minut.

