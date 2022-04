Zabytkowe stajnie i wozownie przy landraturze na Jeżycach odzyskają dawny blask. Staną się miejscem spotkań poznaniaków? Weronika Błaszczyk

Budynek przy ul. Mickiewicza 31 to jeden z bardziej zadbanych obiektów na poznańskich Jeżycach. Jest wizytówką okolicy, w przeciwieństwie do mieszczących się tuż za nim zabytkowych stajni i wozowni. Te od lat popadały w ruinę. Jak dowiedział się Głos Wielkopolski, jest szansa, że także one odzyskają swój dawny blask i staną się miejscem spotkań poznaniaków.