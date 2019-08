Zachcianka jedzeniowa prawdę ci powie - to, na co masz ochotę świadczy o niedoborach

Znacie to uczucie, gdy cały dzień chodzi za wami soczysty hamburger lub tabliczka czekolady? Zachcianki jedzeniowe to nie tylko wyraz łakomstwa - są to także komunikaty, które wysyła nasz organizm. Wzmożona chęć na konkretną potrawę lub produkt może być oznaką pewnych niedoborów. Odczytywanie tego typu sygnałów nie jest wcale trudne - wystarczy uświadomić sobie kilka kwestii i wiedzieć, jak zaspokoić podstawowe potrzeby żywieniowe.

polecane: Przeziębienie. Czy domowe sposoby mogą pomóc? Wideo