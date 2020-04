Żaden poznaniak nie zmarł z powodu koronawirusa. Prezydent Jaśkowiak: Nie wiem, na ile to zasługa naszych działań wyprzedzających

- Wśród ofiar koronawirusa nie ma jeszcze żadnego poznaniaka. Nie wiem, na ile jest to kwestia przypadku, a na ile sprawdziły się nasze wyprzedzające działania, m.in. wcześniejsze zamknięcie szkół czy izolacja Domów Pomocy Społecznej - mówił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podczas wideokonferencji w środę 15 kwietnia.

Prezydent Poznania podał również codzienne statystyki dotyczące koronawirusa w Poznaniu: 165 osób jest hospitalizowanych w szpitalu przy ulicy Szwajcarskiej w Poznaniu, w tym 122 osoby z dodatnim wynikiem testu. Do respiratorów podłączonych jest 19 pacjentów.

Od 16 marca 2020 w szpitalnym laboratorium w Poznaniu wykonano 1768 testów. Prezydent Poznania pytany był również o to, jaka cześć sprzętu, który dotarł dziś rano transportem lotniczym do Poznania zostanie przeznaczona na rzecz szpitala przy ulicy Szwajcarskiej:

- Chciałbym, aby z tej pomocy skorzystały wszystkie szpitale w Wielkopolsce. Decyzja o rozdzieleniu tej pomocy należy do Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Ja w przeciwieństwie do naszego rządu mam zaufanie do samorządów zawodowych - mówił Jacek Jaśkowiak.

