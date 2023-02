Zadławienie - co robić? Jak pomóc osobie, która się zadławiła i jak reagować, gdy przydarzy się nam samym? Nicole Młodziejewska

Zadławienie stanowi zagrożenie nie tylko dla naszego zdrowia, ale także życia pexels.com

Zadławienie - z pozoru nie wydaje się niebezpieczne. Jednak nie zawsze tak jest. W niektórych przypadkach ta jedna chwila może doprowadzić do zgonu. Zwłaszcza, gdy w pobliżu nie ma nikogo, kto może pomóc. Jak w takim razie udzielić pomocy osobie, która się zadławiła, a także jak reagować, gdy to spotka nas samych? Istnieje jeden chwyt, który może uratować życie. Warto go znać.