Wierzymy w moc internetu, dlatego zwracamy się do Państwa. Patryk ma wyłączony telefon. Jeśli widziałeś/aś go w ostatnim czasie zgłoś wszystkie informację na policję lub do rodziny!

Sprawa zgłoszona na policję, wszystkie okoliczne szpitale obdzwonione. Chłopak mieszka w Nowym Tomyślu! Od czasu do czasu przebywa u rodziny w Opalenicy!

Jeśli cokolwiek wiesz...prosimy o kontakt i zgłaszanie wszelkich informacji policji bądź rodzinie!

Kontakt pod numerem: 788 628 287!