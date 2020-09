Zaginął Waldemar Kacprzyk. 54-latek przyjechał do Poznania na spotkanie z okazji jubileuszu zakończenia studiów. Potem był w Szczecinie?

Na co dzień Waldemar Kacprzyk pracuje w Anglii, zaś do Polski przyleciał w odwiedziny do rodziców do miejscowości Choszczno w województwie zachodniopomorskim.

W piątek, 4 września, 54-latek przyjechał do Poznania, by spotkać się z kolegami z okazji jubileuszu zakończenia studiów. Z dworca odebrał go jeden z kolegów. Ten sam znajomy w niedzielę, 6 września, o godzinie 12.15 odwiózł go na dworzec PKP.