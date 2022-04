Zagraniczni turyści odwołują wycieczki do Polski. „Nasz kraj kojarzy się z wojną”. Spadek rezerwacji nawet o 90 procent

Turyści odwołują rezerwacje. Polska kojarzy się z wojną

- Ludzie kojarzą nasz kraj z państwem, które graniczy z miejscem, gdzie trwa konflikt. Po drugie, za granicą krąży obraz Polski jako miejsca, gdzie jest problem i chaos wywołany przyjazdem ponad 2 milionów uchodźców. Oczywiście nie jest to prawda – mówi Rafał Czaja, prezydent Wielkopolskiej Izby Turystycznej.

W marcu Polska Rada Turystyki i Wielkopolska Izba Turystyczna skierowały list do Andrzeja Gut-Mostowego, sekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki z prośbą o pomoc dla podmiotów, które zajmują się turystyką przyjazdową. - Odkąd zaczęła się wojna, w skali kraju odwoływanych jest ponad 40 procent rezerwacji. Jeśli chodzi o sektor „city break”, czyli krótkie wypady do dużych miast, anulowanych jest nawet do 90 procent wycieczek, a nowych w ogóle nie przybywa – mówi Czaja.