Zagrożenie koronawirusem w Poznaniu. Kluby nie odwołują swoich imprez

Po tym, jak z obawy przed zarażeniem koronawirusem Spółdzielnia Mieszkaniowa Winogrady zawiesiła działalność Klubów Seniora, a także odwołała zajęcia oraz imprezy organizowane przez domy kultury, pojawiło się pytanie, czy najbliższe wydarzenia organizowane przez inne instytucje i kluby dojdą do skutku. Jednak wszystko wskazuje na to, że póki co bywalcy koncertów nie mają powodów do zmartwień.

Część osób zastanawiała się, co z najbliższymi dwoma koncertami popularnego zespołu rockowego Lao Che, które odbędą się 29 lutego i 1 marca w ramach pożegnalnej trasy zespołu. – Terminy tych koncertów nie zostają przesunięte. Wszystkie nasze wydarzenia odbywają się zgodnie z wyznaczonym terminem – podkreśla Martyna Nicińska z biura prasowego Centrum Kultury Zamek.

Pod znakiem zapytania stanęły również inne duże koncerty. Jednym z jego przykładów jest akustyczny występ Kazika Staszewskiego z grupą Kult, która 1 marca ma wystąpić w Auli UAM. – Koncert odbędzie się zgodnie z planem. Dotyczy to zresztą nie tylko poznańskiego koncertu Kultu, ale również innych naszych wydarzeń na terenie całego kraju – informują przedstawiciele Stodoły, będącej organizatorem koncertu.