Zakażenia Legionellą w Ostrowie Wielkopolskim. Zachorowało małżeństwo

W szpitalu w Ostrowie Wielkopolskim przebywają dwie osoby zakażone Legionellą. Jest to małżeństwo- mężczyzna w wieku 53 lat i kobieta w wieku 54 lat. Zostali oni przyjęci z wysoką gorączką, bólami mięśniowo-kostnymi i bólami głowy.

- Po zastosowanym leczeniu są to osoby już w dużo lepszym stanie, są zaplanowane badania kontrolne i decyzje co do dalszego postępowania; myślę że coraz bliżej jest już do możliwości wypisania tych państwa do dalszego leczenia domowego - mówił w rozmowie z Polską Agencją Prasową Adam Stangret, rzecznik prasowy ostrowskiego szpitala.