Zakończył się remont Teatru Wielkiego w Poznaniu. "Dał nam więcej, niż się spodziewaliśmy"

- Obecny sezon to jest taki czas, kiedy my próbujemy te nasze nowe możliwości, sprawdzamy, co lepiej współpracuje z widownią wypełnioną widzami. Do tej pory te wszystkie pomiary i sprawdzenia wykonywaliśmy w przestrzeni bez widzów. Tutaj też muszę przy okazji poprosić naszych widzów o wyrozumiałość, bo my nie mamy innej możliwości żeby to wszystko sprawdzić, niż czas spektakli czy koncertów. Na razie wszystkie próby wypadły pomyślnie, nie czujemy się zawiedzeni. Wiemy, że przed nami jeszcze długi czas poznawania tego wszystkiego, co zyskaliśmy