Zakończyła się akcja “Sprzątanie Świata” w Poznaniu. Widać efekty oraz uśmiechy na twarzach wolontariuszy

Dla ludzi wspierających tę inicjatywe nie jest to jedynie obowiązek społeczny, ale również możliwość, by mieć realny wpływ na miasto, w którym się wychowali, bądź do którego przyjechali i do którego mają sentyment. Udział w akcji wzięło aż 130 zespołów, które zostawiły zebrane śmieci w blisko 180 punktach na terenie całego miasta.