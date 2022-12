Zakopane: najlepsze atrakcje pod dachem na złą pogodę, deszcz czy śnieżycę. Tam nie będziecie się nudzić Patrycja Seklecka

Co robić w Zakopanem, gdy pada deszcz albo gęsty śnieg? Zamiast nudzić się w hotelu, lepiej skorzystać z zadaszonych atrakcji, w których cała rodzina będzie świetnie się bawić mimo niepogody. CC BY-SA 4.0 Wikipedia.org / AgTatra / CC BY-SA 4.0, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (13 zdjęć)

Miejscowości zlokalizowane w pobliżu polskich Tatr to jedne z najpopularniejszych kurortów w kraju. Największym z nich jest pełne rozrywek Zakopane, które od lat ochoczo podejmuje gości z całej Europy. Nadchodzące dni wolne to idealna okazja, by uciec od domowej monotonii i spędzić zimowy weekend w Zakopanem. Górska pogoda potrafi być zmienna, dlaczego przygotowaliśmy dla Was listę najciekawszych atrakcji pod dachem w Zakopanem. Gdzie ciekawie spędzić czas w stolicy Podhala podczas deszczu czy śnieżnej zamieci?