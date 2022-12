Zakopane - Wielka Krokiew. Jakie atrakcje czekają tu na turystów? Ile kosztuje zwiedzanie skoczni i zjazd na pontonie? Ceny biletów, parking Emil Hoff

Wielka Krokiew to chluba Zakopanego i gratka dla turystów. Czy na jej szczyt można wejść? Ile czasu zajmuje pokonanie trasy na górę? Ile kosztuje zwiedzanie Wielkiej Krokwi i szalony zjazd na pontonie? Zapraszamy do przewodnika: Wielka Krokiew w Zakopanem dla turystów. Atrakcje, zwiedzanie, ceny biletów. Wojciech Matusik / Polskapresse, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (7 zdjęć)

Wielka Krokiew należy do najsłynniejszych atrakcji turystycznych Zakopanego. Jak dostać się na jej szczyt i co można tam robić, ile kosztuje bilet, ile trzeba zapłacić za szalony zjazd na pontonie? Zapraszamy do przewodnika po Wielkiej Krokwi dla turystów: atrakcje na cały rok, ceny biletów, wskazówki dojazdu.