Zakpiono z remontów w Poznaniu i nowej rzeźby. "Sorry" to nowa betonowa instalacja artystyczna [ZDJĘCIE] Maciej Szymkowiak

W Poznaniu można oglądać instalację artystyczną pt. "SORRY" autorstwa Joanny Rajkowskiej. Jej projekt powstał z myślą o murze na granicy polsko-białoruskiej. Rzeźba znajduje się przy rondzie Kaponiera. Początkowo wygląda, jak ściany z betonu, ale z lotu ptaka lub okolicznych budynków formuje się w napis: "SORRY" (ang. przepraszam - przyp. red.). Nieznana osoba postanowiła zadrwić z remontów prowadzonych na terenie miasta i dopisała na betonie, tuż przy instalacji napis: "za remonty", tak aby powstało zdanie: "Sorry za remonty".