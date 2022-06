Zakrzówek, czyli "mała Chorwacja" w Polsce. Zobacz, gdzie się znajduje! [ZDJĘCIA] Magdalena Mikrut

Wapienne skały, turkusowa woda.... Krakowski Zakrzówek przypomina chorwackie wybrzeże w skali mikro, dlatego też bywa nazywany polską "małą Chorwacją". Malowniczy zakątek to chętnie odwiedzane przez krakowian miejsce. Sztuczny zbiornik powstał w 1992 roku po zalaniu wodą dawnego kamieniołomu wapienia, a na jego dnie znajduje się m.in. samochód fiat 125p, autobus, furgonetka. Miejsce to przez lata nie cieszyło się dobrą sławą. Dochodziło tu do wielu wypadków. Władze Krakowa zdecydowały się przeprowadzić rewitalizację, w efekcie której niebawem zostanie oddany do użytku park za 40 mln zł. Powstają tu ścianki wspinaczkowe, kąpieliska strzeżone, trasy rowerowe, ścieżka zdrowia, wybieg dla psów i miejsca na piknik. Zajrzyjcie do galerii i zobaczcie, jak wyjątkowo piękne jest to miejsce.