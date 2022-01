Zakupy w niedzielę. Od lutego większość pocztowych sklepów będzie zamknięta, działać będą sklepy franczyzowe, w ramach wyjątku

W ubiegłym roku większość sieci sklepów podpisała umowy z firmami umożliwiającymi odbiór przesyłek i skorzystała z "pocztowego" wyjątku od ustawy ograniczającej handel w niedziele. Zgodnie z ówczesnymi przepisami usługi pocztowe umożliwiały otwieranie placówek w niedziele.

Posłowie zdecydowali jednak o uszczelnieniu przepisów, w przypadku placówki pocztowej 40 proc. obrotów musi pochodzić z tej działalności. Sklepy tego warunku nie spełniają, dlatego będą zamknięte od lutego, gdy zacznie obowiązywać znowelizowana ustawa. To oznacza, ze zostały trzy niedziele, w trakcie których można robić zakupy, przy czym 30 stycznia przypada niedziela handlowa.

- Usługi kurierskie i pocztowe to dodatkowy serwis dla klientów sklepów Auchan, w myśl zasady "wszystko pod jednym dachem" - mówi Dorota Patejko z Auchan. - Obecnie usługi te są dostępne we wszystkich sklepach Auchan od poniedziałku do niedzieli.

Od lutego będą dostępne dla klientów od poniedziałku do soboty oraz w tzw. niedziele handlowe. W niedziele niehandlowe sklepy będą zamknięte, a więc usługi również.