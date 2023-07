Zamknięte kąpieliska w Wielkopolsce. Nasze województwo przoduje pod tym względem w kraju! Dlaczego plaże zostały zamknięte na początku lata?

W Wielkopolsce mamy do dyspozycji 96 kąpielisk wodnych kontrolowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny. W miejscach tych, regularnie sprawdzana jest zdatność wody do użytku publicznego. Niestety w naszym województwie na ten moment, są aż 3 zamknięte kąpieliska. To największa liczba zamkniętych kąpielisk miejskich obok Województwa Śląskiego w całej Polsce.

Julita Januszkiewicz