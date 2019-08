Zamontują nowe progi zwalniające oraz tzw. poduszki berlińskie na ulicach Łazarza. Sprawdź, gdzie trzeba będzie zwolnić

- To realizacja projektu z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego “Bezpieczna grunwaldzka droga do szkoły i przedszkola”, na który mieszkańcy głosowali jeszcze w 2016 r. - informuje Rada Osiedla Święty Łazarz.

Progi mają zostać oddane do użytku do 18 października. Ich zamontowanie będzie się wiązać z ograniczeniem prędkości w ich okolicy do 30 km/h.

- Gdy w 2020 r. na Łazarzu zostanie wprowadzona Strefa Płatnego Parkowania oraz Strefa Tempo 30, ograniczenie “do 30” zostanie rozszerzone i będzie obowiązywało na większości naszych ulic. Wyjątkami będą m.in. Hetmańska, Głogowska, Grunwaldzka, Reymonta, Przybyszewskiego, Arciszewskiego - informują radni osiedlowi.

Na ulicach, po których jeżdżą autobusy (Matejki, Kasprzaka i Wyspiańskiego), zostaną zamontowane tzw. poduszki berlińskie (wyspowe progi spowalniające). Są one na tyle wąskie, że autobusy mogą przejechać nad nimi, nie najeżdżając na nie kołami. Również rowerzyści mogą przejechać bokiem, nie wjeżdżając na próg. Natomiast samochody osobowe muszą na nie najechać kołami przynajmniej z jednej strony, zmuszając tym samym do zmniejszenia prędkości. Szersze progi, tzw. liniowe zostaną zamontowane na ul. Kasprzaka między Hetmańską i Winklera oraz między Winklera i Palacza – gdzie nie jeździ autobus.