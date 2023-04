Żandary 2023: Tradycyjnie przebierańcy pojawili się na fyrtlu. Dziad, kominiarz, baba, ksiądz i żandarm grandzą na Ławicy

Żandary to coroczna tradycja, kultywowana w lany poniedziałek od wielu lat. Kolorowy korowód przebierańców wychodzi na starą część poznańskiego osiedla Ławica, które kiedyś było wsią. Przebierańcy oblewają dziewczyny wodą, smarują dzieci sadzą i składają życzenia gospodarzom. W zamian dostają pieniądze lub słodycze. Są także zapraszani przez mieszkańców na poczęstunek. W skład korowodu obowiązkowo wchodzą takie postacie jak ksiądz, żandarm, baba, kominiarz i dziad. Tradycyjnym punktem kulminacyjnym jest wspinaczka baby i kominiarza na komin lokalnej piekarni. Jest to jedna z nielicznych wiejskich tradycji, która przetrwała po przyłączeniu wsi do miasta. Przejdź dalej i zobacz kolejne zdjęcia --->

Robert Woźniak