Zapadła decyzja o strajku nauczycieli. Będzie miał jednak inną formę niż ten z wiosny

Od 15 października nauczyciele rozpoczną akcję protestacyjną. Ma ona polegać na wykonywaniu tylko tych zadań, które zapisane są w prawie oświatowym i statucie szkoły. Nauczyciele maja powstrzymywać się od zajęć, które do tej pory wykonywali, a nie otrzymywali za nie wynagrodzenia. Robert Woźniak

15 października nauczyciele wznowią zawieszony w maju strajk. Tym razem jednak nie oznacza to ponownego odwołania lekcji w szkołach. W przeprowadzonym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego sondażu opowiedziano się za formą strajku włoskiego. Co to oznacza dla uczniów?