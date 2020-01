Zapłacisz, jeśli nie stawisz się na umówioną wizytę u lekarza?

- W 2019 roku na wizytę do endokrynologa bez uprzedzenia nie stawiło się 2 800 pacjentów z 24 tys. umówionych wizyt. Do kardiologa nie zgłosiło się 7 200 osób z 74 tys. umówionych. Ponad 13 tys. nie zgłosiło się na wizytę u ortopedy z prawie 113 tys. umówionych. Z kolei na rezonans magnetyczny wyznaczono 3 7900 wizyt, a ponad 1 200 osób nie stawiło się na badaniu - mówi Marta Żbikowska-Cieśla z biura prasowego wielkopolskiego NFZ.

- Uważam, że jest to wysoce dyskusyjny pomysł. Pacjenci długo czekają w kolejkach, by dostać się do specjalisty. Wątpię, żeby ktokolwiek w takiej sytuacji specjalnie nie stawiał się u lekarza. Moim zdaniem, powodem nieprzyjścia może być tylko jakiś nieszczęśliwy wypadek, czy sytuacja losowa - tłumaczy Rusek.

- Rzeczywiście, nasz szpital zauważa takie zjawisko, szczególnie na ortopedii. Z naszych obserwacji wynika, że średnio co drugi pacjent nie zjawia się na umówionej wizycie. To generuje kolejne problemy, począwszy od długich kolejek, w których czekają pacjenci, a kończąc na niepotrzebnych przygotowaniach lekarzy i oddziału - mówi Konrad Napierała, rzecznik Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

- Jeżeli rzeczywiście taki pomysł miałby realne przełożenie, to zastanawia mnie jaki organ zostałby do tego powołany, za czyje pieniądze i na jakiej podstawie osądzanoby czy powód nieobecności pacjenta na wizycie był istotny, czy nie istotny. No bo, czy można karać pacjenta za to, że nie przyszedł do lekarza, bo był chory? Wydaje mi się, że karać powinno się urzędników, za takie pomysły - mówi z gniewem.

Jako pierwszy o sprawie poinformował „Fakt”. Z informacji, do jakich dotarli dziennikarze wynika, że w zeszłym roku w całym kraju pacjenci nie stawili się u lekarza 17 milionów razy.

