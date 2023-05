Zaprezentowali się uczestnicy sobotniej Gali FEN 46 w Pile. Zobaczcie zdjęcia z ceremonii ważenia

Karta walk FEN 46:

83,9 kg: Piotr Kuberski (83,9) vs. Kamil Wojciechowski (83,5) - walka o pas mistrzowski FEN

98,0 kg: Marcin Wójcik (97,8) vs. Ednaldo Oliveira (97,6)

93,0 kg: Bartosz Szewczyk (92,6) vs. Łukasz Klinger (93,3)

77,1 kg: Bartłomiej Dragański (76,6) vs. Wawrzyniec Bartnik (77,5)

70,3 kg: Damian Rzepecki (70,7) vs. Krzysztof Dobrzyński (71,8)

93,0 kg: Łukasz Olech (93,4) vs. Piotr Kalenik (93,2)

70,3 kg: Gracjan Wyroślak (70,3) vs. Kamil Mosgalik (70,3)

77,0 kg, K-1: Dawid Siek (76,5) vs. Bartłomiej Mienicuk (77,0)

77,1 kg, semi-pro: Jakub Szymanowski (77,1) vs. Maciej Brzeziński (77,5)

77,1 kg, semi-pro, semi-pro: Igor Terlecki (77,5) vs. Wojciech Małkiński (76,7)