zarażamydobrem, czyli cała Polska pomaga. Najciekawsze akcje [przegląd NaM]

"Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli" - taki cytat z Alberta Schweitzera znalazł się na profilu grupy facebookowej "Widzialna Ręka Warszawa - Stary Mokotów". I można go właściwie odnieść do setek akcji organizowanych w ostatnich dniach w całej Polsce. W czasie walki z pandemią koronawirusa wielu z nas chce po prostu pomóc innym. Zarówno tym, którzy walczą na pierwszej linii frontu - szpitalom, medykom, pielęgniarkom czy policji, jak i sąsiadom, seniorom, chorym i potrzebującym ze swojej okolicy. Wirus dobra rozprzestrzenia się lawinowo.

Widzialna Ręka

Grupa Widzialna Ręka powstała na Facebooku 11 marca z inicjatywy kilku znajomych z Warszawy. Jej nazwa nawiązuje do programu telewizyjnego dla młodzieży "Niewidzialna ręka", pokazywanego w latach 60. i 70. w TVP. Zachęcał on młodych ludzi do bezinteresownej pomocy innym pod hasłem: "Niewidzialna ręka to także Ty".