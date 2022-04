Zarobki w Polsce poszły w górę? Tak zmieniała się sytuacja na rynku pracy od 2014 roku. W tych branżach warto pracować

– Zgodnie z tym, co obserwujemy na rynku pracy, na pierwszym miejscu pod względem przyrostu wynagrodzeń znajduje się branża nowych technologii. Właściwie wszystkie sektory nieustannie zatrudniają programistów oraz innych specjalistów IT. Trend na nowe technologie, który tak mocno ożywił się w czasie pandemii, trwa cały czas i nabiera rozpędu. Dziś już właściwie nie da się kontrolować finansów bez znajomości takich programów, jak Python czy Java. Sektor ochrony zdrowia również bardzo mocno postawił na nowe technologie. O branży e-commerce nawet nie trzeba mówić, bo każdemu zdarzyło się już pewnie kupić coś przez internet, a większość z nas robi to regularnie — mówi Magdalena Rogóż, ekspertka ds. rynku IT w szkole programowania Kodilla.com.